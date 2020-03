ČEZ hodlá letos zmodernizovat Temelín, do elektrárny investuje 1,9 miliardy

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Energetická společnost ČEZ letos investuje do modernizace jaderné elektrárny Temelín 1,9 miliardy korun. Je to víc než dlouhodobý roční průměr, který je kolem miliardy. Temelín posílí bezpečnost, zefektivní výrobu a sníží emise oxidu uhličitého. V elektrárně budou letos dvě odstávky: na prvním bloku začne 13. března, druhý blok přeruší výrobu 12. června. Obě potrvají zhruba dva měsíce. Novinářům to dnes řekl ředitel temelínské elektrárny Jan Kruml.