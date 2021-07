Ekonomika ve druhém čtvrtletí podle odhadů stoupla o zhruba devět procent

Tahounem růstu by měla být spotřeba domácností, a to i ve zbytku roku, uvedli ekonomové. Český statistický úřad zveřejní první předběžný odhad vývoje HDP za druhé čtvrtletí 2021 v pátek 30. července.

Devítiprocentní růst by tak byl podle dat Českého statistického úřadu zřejmě vůbec nejvyšší. Dosud zatím největší meziroční růst ekonomika zaznamenala ve druhém čtvrtletí 2006, a to o 7,5 procenta. V prvním čtvrtletí letos česká ekonomika meziročně klesla o 2,4 procenta. Mezičtvrtletně ekonomický výkon poklesl o 0,3 procenta.

"Ekonomická aktivita ve druhém čtvrtletí výrazně ožila poté, co došlo k rozvolnění protipandemických opatření. Díky tomu k mezičtvrtletnímu růstu HDP přispívala kladně především spotřeba domácností a v menší míře investice. Průmysl se naopak potýkal s problémy v dodávkách a s rostoucími cenami vstupů," uvedl analytik společnosti Akcenta Miroslav Novák.

I podle hlavního ekonoma UniCredit Bank Pavla Sobíška otvírání ekonomiky přineslo výrazný růst, který podle něj v meziročním srovnání byl zřejmě vůbec nejvyšší. "Míra oživení je ale zatížená mimořádnými nejistotami. Zatímco domácnostem zhruba od poloviny května nechyběla chuť k utrácení, růst průmyslové výroby a exportu zpomaloval kvůli problémům na nabídkové straně. Nejistoty zřejmě ovlivnily i ochotu podnikové sféry investovat do fixních aktiv," uvedl.

Rovněž podle analytika Raiffeisenbank Davida Vagenknechta mohla ekonomika po svižném rozvolnění protipandemických opatření mohla začít na přelomu května a června fungovat za relativně normálních podmínek. "Především domácnostem se naskytly příležitosti, kde realizovat část pozdržené spotřeby z období uzavírek. Ke zvýšení ale mělo dojít také u investiční aktivity. Počítáme především s doplňováním stavu zásob. Ty by měly společně se spotřebou domácností tvořit většinu mezičtvrtletnímu růstu. Naopak čistý export byl patrně brzdou," uvedl.

Kromě předstihových indikátorů na vzestup ekonomiky podle ekonoma Komerční banky Michala Brožky jasně ukazují i měsíční data. "To, že v podobě standardně vykazované meziroční změny HDP uvidíme extrémně silné číslo, by nemělo nikoho překvapit. Hlavním tahounem od druhého čtvrtletí až do konce roku bude spotřeba domácností," uvedl.