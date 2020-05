Ekonomové varují vládu před dopady zpětně uplatněné daňové ztráty

— Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz / ČTK

Zavedení zpětného uplatnění daňové ztráty bez omezení by znamenalo výrazný zásah do rozpočtu státu i obecních a krajských rozpočtů. Navíc je ekonomicky neefektivní, selektivně podpoří velké firmy, oddálí potřebné firemní restrukturalizace a bude motivovat nadnárodní korporace k přenosu daňových ztrát ze zahraničí do ČR.