Energetická krize ovlivňuje přes 80 procent firem, ukázal průzkum

Podnikatelé podle průzkumu požadují brzkou reakci vlády na dramatický nárůst cen energií. "Energetická krize je pro podnikatele naprosto stěžejním tématem a postup vlády je podle nich nedostatečný. Pevné zastropování cen energií podporuje 46 procent firem, dalších 19 procent pak částečnou regulaci cen,“ uvedl konzultant agentury The Ship Petr Pařízek.

Řešení vysokých cen energií vidí podnikatelé a manažeři v legislativní regulaci. Firmy by nejvíce ocenily zastropování cen energií, tomuto řešení jsou více nakloněny firmy nad 250 zaměstnanců. Pro téměř čtvrtinu všech firem by bylo vhodným řešením zastavení dodávek elektřiny do zahraničí. Jeden manažer z pěti by za odpovídající krok ze strany vlády na řešení energetické krize považoval snížení nebo zrušení DPH či poplatků na energie. Další žádají například uzavření bilaterálních dohod o dodávkách plynu.

Na 15 procent podnikatelů by ze strany vlády přivítala přímou finanční kompenzaci. Vznik státního obchodníka s elektřinou považuje za vhodné řešení 13 procent manažerů. Vláda již schválila zastropování cen pro domácnosti a živnostníky, řešení vysokých cen energií pro průmysl chce představit dnes. Ministerstvo průmyslu a obchodu nyní projednává stanovení maximálních cen energií a zavedení státního obchodníka, který by ale měl zajistit energie pouze pro veřejný sektor.

V průzkumu dále vyplynulo, že momentální situace, nejen s ohledem na energetickou krizi, může ovlivnit i míru nezaměstnanosti v ČR. "O propuštění zaměstnanců uvažuje třetina firem. Chtějí tak snížit své režijní náklady, které se stávají dlouhodobě neudržitelnými,“ upozornil Pařízek.

The Ship je public relations a public affairs agentura se sídlem v Praze. Zaměřuje se na lobbing a strategickou komunikaci.