Inflace v Česku loni stoupla v průměru o 2,8 procenta. Zdražují potraviny a bydlení

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Spotřebitelské ceny v Česku loni v průměru stouply o 2,8 procenta. Byla to druhá nejvyšší průměrná roční míra inflace za posledních 11 let. Vyšší byla pouze v roce 2012, a to 3,3 procenta.