K snídani by Češi v obchodech chtěli více pečiva a ovoce, ukázal průzkum

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Snídani si 61 procent Čechů kupuje ve velkých hypermarketech, do menších obchodů pro ni chodí 31 procent lidí. Sortiment je dostatečný pro tři pětiny zákazníků, širší výběr pečiva a ovoce by si přálo přes 20 procent Čechů. Dopřát si zdravou snídani se alespoň občas snaží 80 procent lidí. Vyplývá to z průzkumu společnosti Tesco a Žabka.