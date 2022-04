Kompletní odpojení od ruských energií by každého dospělého Čecha stálo průměrně 7600 korun, celkem 66 miliard

— Autor: Martin Hájek / EuroZprávy.cz

V případě úplného embarga na dovoz ruských energií, zejména plynu a ropy, do zemí Evropské unie by Česko patřilo mezi ekonomicky vůbec nejvíce zasažené země. Embargo by však i tak bylo zvládnutelné, jelikož by českou ekonomiku připravilo o zhruba jedno procento jejího celkového ekonomického výkonu. Informuje Lukáš Kovanda.