Krach Thomas Cook zasáhne i Česko. Jsou zde tisíce klientů britské cestovky

Podle místopředsedy Asociace cestovních kanceláří ČR Jana Papeže mohou nastat problémy u Čechů, kteří si koupili zájezd u Thomase Cooka v Německu nebo Británii.

"Očekáváme, že všechny lety by měly letět tak, jak mají. Klienti by měli přiletět v bezpečí z destinace. Lety jsou v pořádku zaplacené. Nečekáme teď žádné extrémní problémy tohoto stylu, že by teď někdo čekal na letišti a nedostal se domů," řekl Šrámek. Zatím nemá vyčísleno, kolik je v zahraničí českých turistů.

Your #ThomasCook rights:



✅ Package holiday is covered by ATOL scheme



✈️ You’ll be brought home on alternative flight



⛱ Hotel will be paid for (but may have to move)



📅 Future bookings refunded



🧾 If booked flight-only, claim on travel insurance or from credit card firm pic.twitter.com/tA0l53MEnF