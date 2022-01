Meziroční inflace stoupla v prosinci podle odhadů na 6,6 procenta

Tahounem růstu byly podle nich v prosinci ceny potravin a bydlení, růst byl ale podle ekonomů znatelný napříč téměř celým spotřebním košem. Český statistický úřad zveřejní údaje o inflaci ve středu 12. ledna.

"Po jen mírném zvýšení v listopadu, tlumeném prominutím DPH na energie, se tak meziroční inflace zřejmě vrátila na strmě rostoucí trajektorii. Motorem zvýšení inflace v prosinci byly s největší pravděpodobností ceny potravin, které doposud za většinou ostatních položek ve spotřebním koši svým růstem zaostávaly. Na zvýšení meziroční inflace se zřejmě také opět významně podílely náklady vlastnického bydlení a po listopadové pauze i ceny elektřiny a plynu," uvedl analytik UniCredit Bank Patrik Rožumberský. Ten očekává prosincovou inflaci 6,9 procenta.

Celkově podle analytika společnosti Akcenta Miroslava Nováka v meziročním srovnání do inflace v prosinci přispívaly až na výjimky všechny oddíly spotřebního koše. "Nejvíce k meziročnímu růstu inflace přispíval oddíl doprava, a to především kvůli meziročně výrazně vyšším cenám pohonných hmot. Meziročně jsou ceny vyšší v oddílu bydlení, voda, energie a paliva, a to zejména kvůli imputovanému nájemnému. Dopad tohoto oddílu do celkové inflace byl však v listopadu i v prosinci dočasně zkreslen nulovou sazbou DPH na elektřinu a plyn. V závěru loňského roku rovněž docházelo k rychlému zdražování potravin," uvedl.

V souhrnu za celý rok 2021 podle něj spotřebitelská inflace vzrostla o 3,8 procenta, a to především díky relativně nižšímu růstu cen v první polovině roku. Na začátku letošního roku je podle něj nutné počítat s opravdu extrémním meziročním růstem spotřebitelské inflace, a to až o devět procent. Pro prosinec počítá Novák s meziroční inflací 6,8 procenta.

Podle analytika České spořitelny Jiřího Polanského inflace dosáhne vrcholu v prvním čtvrtletí, když se v ní projeví další růst cen energií a v menší míře i cen potravin. "Navíc pro leden je riziko vychýleno ještě významněji nahoru a nedá se tak vyloučit ani hodnota přes devět procent. Od druhého čtvrtletí pak bude inflace postupně zpomalovat," odhadl. Pro prosinec počítá s inflací 6,3 procenta.

Hlavní ekonom České bankovní asociace Jakub Seidler upozornil, že prosincová inflace bude stále ovlivněna odpuštěním DPH u plynu a elektřiny, což bude z meziroční inflace odečítat kolem 1,5 procentního bodu. "Bez tohoto efektu by tak již samotná listopadová inflace nebyla šest procent, ale kolem 7,5 procenta a prosincová inflace by po očištění o tento efekt byla blízko osmi procentům," uvedl. Seidler v prosinci odhaduje inflaci na 6,3 procenta.

"Cenové tlaky by měly být i v prosinci víceméně plošné. Počítáme se zdražením zboží i služeb," uvedl analytik Raiffeisenbank David Vagenknecht, který odhadl inflaci v prosinci na 6,6 procenta.

"Od celkového indexu spotřebitelských cen čekáme za prosinec meziměsíční růst o 0,4 procenta a zrychlení meziroční míry inflace na 6,6 procenta," uvedl i ekonom Komerční banky Michal Brožka. Na počátku letošního roku se pak podle něj vrátí plné platby DPH za energie a obchodníci v řadě oblastí promítnou rostoucí náklady do cen pro spotřebitele. V lednu tak inflace podle něj s vysokou mírou pravděpodobnosti přesáhne sedm procent a v prvním čtvrtletí se může nacházet blízko osmi procentům. "Údaje o inflaci by tak měly utvrdit finanční trh v očekávání dalšího navyšování úrokových sazeb ČNB. Od té čekáme v únoru zvýšení základní úrokové sazby o dalších 0,75 procentního bodu na 4,50 procenta," dodal.