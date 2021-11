Milostivé léto mohou za určitých podmínek využít i dlužníci určitých bank

Milostivé léto je podle zákona tříměsíční oddlužovací akce pro lidi s exekuci na dluh u veřejných institucí. Pokud splatí původní dlužnou částku a poplatek 908 korun exekutorovi, penále, úroky a další platby se jim odpustí. Dlužníci nesmějí být v insolvenci.

"Klienti Komerční banky a dceřiných společností Essox a Modrá pyramida stavební spořitelna, kteří se dostali do exekuce v důsledku nesplácení svých úvěrů, mohou do konce ledna 2022 požádat o možnost zaplatit bance pouze jistinu úvěru. Veškeré příslušenství a náklady spojené s nesplácením závazků klientům odpustíme," uvedl mluvčí banky Pavel Zúbek. Dlužnou částku neboli jistinu je pak nutné splatit nejpozději do konce února.

Milostivé léto se týká nesplácení hypoték, úvěrů ze stavebního spoření, spotřebitelských i podnikatelských úvěrů, kreditních karet a kontokorentních úvěrů, kvůli kterému se vede exekuce. Dlužníci mohou využít e-mailové adresy Komerční banky splacení@kb.cz, Modré pyramidy [email protected] a Essox pak [email protected]

Do milostivého léta se chce zapojit i Moneta Money Bank. Klientům, kteří jsou se splátkami v prodlení víc než tři měsíce, odpustí za určitých podmínek penále a sankční poplatky. "Stane se tak za předpokladu, že nejdéle do sedmi let splatí původní jistinu včetně dlužného obchodního úroku," sdělila banka v tiskové zprávě.

Milostivé léto se netýká klientů v insolvenci a exekuci. Vztahuje se na nezajištěné spotřebitelské úvěry i na nezajištěné půjčky živnostníkům. Zájemci budou moci podávat žádosti on-line na webu banky od 24. listopadu do konce ledna. Domluví si pak nové splátky na sedm let. Po doplacení jistiny a úroku jim banka penále a další sankce odpustí, nové jim za sedmileté období nebude počítat.

Už dřív oznámily společnost Home Credit a banka Air Bank, že milostivého léta může za určitých podmínek využít i část jejich dlužníků.