Minimální důstojná mzda činí 32.438 Kč hrubého. Většina zaměstnanců na ni nedosáhne

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Minimální důstojná mzda za práci na plný úvazek, aby pokryla potřeby dospělého s dítětem, volný čas i menší spoření, by měla letos činit 32.438 korun hrubého. V Praze by to bylo kvůli vyšším nákladům 37.987 korun.