Nákupy pro seniory: Řetězce nasadily ochranku, hlídaly věk zákazníků

Ministerstvo zdravotnictví ve středu vydalo mimořádné opatření, které kromě prodejen potravin zakazuje přítomnost lidí pod 65 let mezi 10:00 a 12:00 také v lékárnách, obchodech s hygienickým a drogistickým zbožím, kosmetikou a výdejnách zdravotnických prostředků. Další komplikací by mohlo být ale to, že staré rodiče na nákup dnes často doprovázely děti.

Na vládě jsme dnes rozhodli posílit ochranu seniorů, kteří jsou v souvislosti s koronavirem nejvíce rizikovou skupinou. Kolegové ministři podpořili můj návrh, aby v čase mezi 10-12h mohli nakupovat potraviny pouze lidé starší 65 let. Ostatním je v uvedené době přítomnost zakázána — Adam Vojtěch (@adamvojtechano) March 18, 2020

Do libereckého hypermarketu Globus bylo možné vejít pouze jedním vstupem, kde byl velký nápis "Stop mladším 65 let". Ochranka dohlížela, kteří zákazníci vstupují, instruovala je, že dezinfikované vozíky najdou uvnitř prodejny. Na nákup vyrazil také mladší muž, kterému pracovník bezpečnostní služby připomněl nové vládní nařízení, zákazník pak odešel.

Podle jednatele společnosti Globus Bronislava Matyška interní rozhlas od 09:00 informoval o zákazu, od 09:30 byl hlídán vstup do prodejen. "Zákazníci se nelegitimují, vše se řeší pouze domluvou, a to dotazem na věk," dodal. Globus z provozních důvodů od pátku zkracuje ve všech hypermarketech provoz do 20:00.

Ochranka kontrolovala lidi také v jednom z obchodů Kaufland. Několik lidí pracovník ochranky požádal o předložení občanského průkazu. U vstupu do prodejny bylo mnoho viditelných nápisů s nařízením. Pracovnice prodejny také po 10:00 rozhlasem upozorňovala na to, aby lidé mladší 65 let ukončili nákup a odebrali se k pokladnám. Zvýšená kontrola byla také v prodejnách Albert. Pracovníci bezpečnostní služby kontrolovali vstup i v obchodech Lidl.

"Můžeme potvrdit, že tento čas ke svým nákupům starší zákazníci skutečně využívali. V ojedinělých případech jsme se dnes setkali s tím, že někteří ze zákazníků neměli žádnou ochranu nosu ani úst, na což jsme je upozornili," uvedla mluvčí Lidlu Zuzana Holá.

Zákazníci obchodů Penny v důchodovém věku si podle mluvčího prodejen Tomáše Kubíka nové opatření pochvalovali. "Na základě dnešní zkušenosti bychom je chtěli poprosit, aby se snažili rozložit si své nákupy do celého časového rámce a nechodili hromadně na desátou hodinu," upozornil Kubík.

Řetězce vyjma nařízení o době nákupů vyhrazené seniorům upozorňují na povinnost nošení roušek. Většina lidí v Liberci dnes nosila kupované roušky či respirátory. Někteří použili šité roušky, případně šátky a nákrčníky. Mnoho starších lidí se kromě roušek chránilo rukavicemi.

Nařízení neopomíjí ani menší prodejci. Jeden z obchodů vlastněný Asiaty vyvěsil ceduli, že ode dneška je 10:00 až 12:00 čas vyhrazený "pro naše milé spoluobčany starší 65 let". V prodejně měli pro zákazníky také zdarma připraveny ochranné roušky. Na dotaz, zda mají roušky také k prodeji, odpověděli že ne.

V Liberci je u mnohých prodejen s potravinami problém, že jedním vchodem se kromě supermarketu lidé dostanou i na poštu, k bankomatu nebo pultovému prodeji.