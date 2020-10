Nařízení zcela uzavřít zoo překvapilo, budou další ztráty

"Nevíme, jak dlouho bude zoo uzavřená, takže finanční ztráty za toto období nelze nyní odhadnout," řekl ČTK ředitel pražské zoo Miroslav Bobek. Dosavadní odhad byl, že zoo bude letos tratit 60 milionů korun na hlavní činnosti, v doplňkové činnosti se předpokládala ztráta dalších 20 milionů korun. "Vyčíslili jsme to ovšem ještě před tím, než bylo oznámeno uzavření zoo," vysvětlil ředitel Bobek.

Nižší tržby, a to zvláště kvůli nižší návštěvnosti než obvykle, zaznamenala zoo v jarních i v letních měsících. Od začátku roku do poloviny září navštívilo zoo přes 800.000 návštěvníků, jak již dříve na twitteru zveřejnil ředitel pražské zoo. Přitom za stejné období loňského roku měla zoo návštěvnost přes 1,155 milionu.

Ředitele liberecké zoo Davida Nejedlo překvapilo, že budou muset zcela zavřít. "Nečekali jsme to. Čekali jsme třeba, že dojde třeba k zavření pavilonů, ale nezbývá nám než to respektovat," uvedl Nejedlo. Podle něj nyní chodí v pracovních dnech zhruba 300 až 400 návštěvníků, o víkendu, když je pěkně, až 2000. Na tržbách tak podle odhadu ředitele přijdou řádově o statisíce korun. "Kalkulace budeme teprve dělat. Pokud to ale bude 14 dnů, tak bychom to měli nějak zvládnout. Pokud se to bude protahovat, tak to bude složitější," dodal.

Brněnská zoo shodou okolností už dnes dopoledne ohlásila, že až do odvolání ruší všechna komentovaná krmení. "Ne, že bychom čekali, že budeme uzavřeni, ale jsme na to připraveni. Od příštího týdne tak budeme zase vysílat komentovaná krmení jen on-line, obdobně jako na jaře. Půjde o vlky hřivnaté, pandu červenou či levharty cejlonské," uvedl mluvčí zoo Michal Vaňáč. Ztráty z uzavření podle něj nyní nelze odhadnout. "Nejde jen o ty dva týdny. Zkušenost z jara je taková, že po otevření to není tak, že začnou proudit davy, ale nárůst návštěvnosti byl postupný," řekl mluvčí.

Olomoucká zoo už na jaře kvůli několikatýdennímu uzavření přišla na tržbách o deset milionů korun. Zoo tehdy musela omezit investice, aby měla peníze na základní provozní výdaje. Mluvčí zoo Iveta Gronská ČTK řekla, že říjen pro zoo stále patří z pohledu návštěvnosti mezi atraktivní měsíce. "Každý den zavření bude proto velkým zásahem, ale děkujeme aspoň za to, že to je tentokrát mimosezónní opatření. Chránit zdraví občanů je ale pro nás prioritou," uzavřela Gronská.