Objem peněz na finančním trhu v ČR loni stoupl na 6,9 bilionu korun

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Celkový objem peněz umístěných na finančním trhu v Česku loni stoupl o 7,4 procenta na 6,9 bilionu korun. To představuje za posledních pět let nadprůměrné tempo růstu. Zhruba 68,5 procenta z toho tvoří vklady v bankách a záložnách, které loni stouply o 6,4 procenta na 4,7 bilionu korun. Nejvíce pak loni vzrostly finanční prostředky v investičních fondech, a to o 18,9 procenta na 746,2 miliardy korun.