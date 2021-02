Potřebujeme přežít, propustil jsem čtvrtinu zaměstnanců, říká brněnský restauratér

Při jarní vlně koronaviru se ukázalo, že ve vylidněném centru je pro podniky těžké přežít. S výhledem na riziko další vlny pandemie proto Kahwaji restauraci ve středu města přenechal jinému provozovateli. Jedním z důvodů bylo i to, že se s majitelem budovy nedohodl na úlevě na nájemném.

"Nejhůř je na tom momentálně kavárna v centru. Sice máme výdejní okénko, ale to je spíš kvůli nám, abychom se nezbláznili, abychom aspoň něco dělali. Prodej je tak na úrovni jedné dvacetiny. Centrum je mrtvá zóna, lidé z kanceláří pracují doma, bydlí tu jen minimum lidí a nikdo nemá důvod do centra chodit, když jsou obchody zavřené," uvedl Kahwaji.

Lépe je na tom restaurace Šelepka v městské části Královo Pole. Funguje výdejní okénko i rozvoz jídla. Na naprosté nule je hudební klub, který s restaurací sousedí.

"Postihlo to nejen interprety, ale i související profese, třeba zvukaře. Ze všech sil se snažím udržet maximum z týmu, protože ten nebylo jednoduché dát dohromady. Zatím jsem musel propustit asi čtvrtinu lidí, zbytek se snažím držet, ale bohužel nikdo z nás nevidí konec," říká.

Všechno podle něj zhoršuje i nepřehledná situace se státními kompenzačními programy a zejména pomalá reakce státu. "Dvacet let poctivě platím daně. Když přišla krizová situace, očekával jsem, že se k tomu stát postaví čelem a zareaguje rychle. To se ale nestalo. Všechno se děje s obrovským zpožděním, programů je příliš mnoho, každý má jiné podmínky a v podstatě nikdo se v nich nevyzná," uvedl restauratér.

Slova o potřebné rezervě, kterou by podnikatelé měli mít, jsou podle něj k smíchu. Ještě před rokem měl pouze fixní náklady ve svých podnicích milion korun měsíčně. "To bych měl mít jen tak na účtu dva miliony pro případ nouze? To je naprostý nesmysl, to bych byl špatný hospodář," dodává. Náklady snížil na 550.000 měsíčně, největší položkou je nájemné za kavárnu v centru.