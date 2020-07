Pracující lidé platí druhým dovolenou a zevlování, říká ekonom. Programy podpory by měly skončit

Propad poptávky na pracovním trhu byl zaznamenán již v březnu, když byly kvůli koronaviru zavřeny školy. V dubnu potom byla poptávka na pracovních portálech menší o šedesát procent oproti minulému roku. „Míra nezaměstnanosti může v Česku vzrůst až k úrovni osmi procent,“ uvádí pro EuroZprávy.cz hlavní ekonom Czech Fund Lukáš Kovanda. Přes léto se pak podle něj může nezaměstnanost dostat až na šest procent.

V červnu byl pokles nabízených pracovních míst meziročně nižší o čtyřicet procent a u brigád 49 procent. „Za poslední dva týdny vidíme, že to na té úrovni osciluje. Poptávka je slabší, ale na druhou stranu došlo k výrazným proměnám v počtu reakcí lidí,“ říká redakci EuroZprávy.cz analytik společnosti LMC, která provozuje například portál Jobs.cz, Tomáš Ervín Dombrovský.

Nyní portály zaznamenávají nárůst žadatelů na pracovní pozice až o polovinu vyšší než předchozí rok. „Tam je vidět, že hodně lidí ztratilo práci a teď hledají něco nového,“ komentuje Dombrovský. „Bohužel těch příležitostí je méně,“ dodává. Pracovní portály nyní sledují, že průměrný počet reakcí na jednu pozici se více než ztrojnásobil.

Ti co pracují hradí druhým placenou dovolenou

Vláda spustila v reakci na krizi způsobenou pandemií několik opatření, které měly pomoci firmám přežít. Patří mezi ně daňové úlevy, podpora OSVČ, podpora udržení zaměstnanosti a další. Realizace této pomoci ale značně pokulhávala. Navíc tato pomoc prohloubila státní dluh.

„Podpory byly asi dobře míněné, horší to bylo s realizací a bylo to všechno představováno strašně chaoticky,“ stěžuje si Dombrovksý. Dodává, že to v důsledku chaosu vyvolalo velkou míru nejistoty a ne všechny firmy nebo živnostníci do toho chtěli jít.

Problém v podezíravosti vidí i na druhé straně. „Myslím si, že hlavní problém byl v té apriorní nedůvěře vůči lidem a firmám, že to budou automaticky zneužívat,“ vysvětluje. „Takže politici vymýšleli způsoby jak to hlídat a ve výsledku to pouze oddalovalo tu skutečnou pomoc“. Jako lepší příklad dává Dombrovský Německo, kde finanční podporu nejdříve rozdělili a až následně budou ověřovat její využití.

Další slabinu vidí Dombrovský v příliš složité administraci. „Do antiviru v první vlně šlo několik firem, které se toho nebály, ale kvůli formálním nedostatkům byly ihned zamítnuty,“ uvádí příklad. Podle něj se měly peníze přiřknout ihned a poslat je, aby firmy neměly problém s hotovostí na účtech a přežily to.

Kovanda si myslí, že by tyto podpory měly být ukončeny. „Všechna opatření jako ošetřovné či kurzarbeit, která pomáhají udržovat míru nezaměstnanosti nízko, znamenají zadlužení. Vláda sama žádné peníze nevydělává, ten dluh tedy v konečném důsledku zaplatí obyčejný daňový poplatník,“ zdůrazňuje. „Je férové říci, že část občanů prostě nyní hradí jiné části občanů placenou dovolenou, aniž by se té první skupiny někdo zeptal, zda svým spoluobčanům chtějí hradit veget a zevlování,“ dodává.

Podle Kovandy se nelze donekonečna vymlouvat na koronavirus a pokud firmy nemají na to, aby zvládali dávat práci bez pomoci státu, musí propouštět. „Cokoli jiného je socialismus,“ říká.

Než začne trh znovu šlapat bude trvat asi dva roky

Podle výzkumu společnosti LMC na konci května 27 procent firem tvrdilo, že budou dále propouštět, necelá polovina říkala, že udrží stavy zaměstnanců a 25 procent firem uvedlo, že budou nabírat, ale ne v takové míře jako dříve.

„Ten výhled je takový, že na ten stav rozjetého trhu se letos určitě nedostaneme,“ tvrdí Dombrovský. „Pravděpodobně se s tím budeme prát tak rok, dva roky než ten trh bude šlapat celý,“ odhaduje.

Navíc teď podle Dombrovského nastupuje v ekonomice druhá vlna, která znamená dlouhodobější šetření. To už podle něj dělají velké nadnárodní firmy. „Ty teď zvažují, kde ušetří nebo investují a tyto změny se na trhu teprve projeví,“ říká.

V červnu zaznamenal úřad práce podíl nezaměstnaných 3,7 procent, ale podle Dombrovského toto číslo neodpovídá skutečnému stavu volných lidí na trhu. „Živnostníci a lidé ze švarc systému byli hodně odrazeni od toho, aby se zapsali na Úřad práce, protože podmínkou pro čerpání pětadvacítky bylo, že nebudou v registru,“ vysvětluje. Navíc je podle něj spousta lidí ve výpovědních lhůtách. Očekává, že k nárůstu lidí na Úřadu práce nedojde skokově, ale rozloží se v čase.

Lidé by si měli udržet soudnost

Dombrovský radí, aby lidé, co hledají práci, nerozesílali životopisy na všechny strany. „Čím déle jsou lidé bez práce, tím větší je na ně psychologický tlak. Budou frustrovaní a vycukaní,“ popisuje. „Je to o tom udržet si soudnost,“ radí.

Poukazuje i na to, že část lidí si bude muset hledat práci v jiném oboru a budou si muset doplňovat kvalifikaci. Nicméně velké snížení mezd Dombrovský neočekává. „Zpomalí se a tento rok asi i zastaví tlak na růst mezd, ale že by plošně klesaly, to se nestane,“ uzavírá.

Kovanda má několik rad i pro stát. „Měl by nyní postupně ukončit programy, jako je ošetřovné či kurzarbeit, a nechat ekonomiku, ať se postaví na vlastní nohy, i za tu cenu, že se jí při tom notně podlomí kolena,“ doporučuje. Podle něj není žádoucí, aby byla ekonomika opřená o berličku státu, protože tou berličkou je státní dluh.