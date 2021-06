Průměrná sazba spotřebitelských úvěrů klesla o 0,51 bodu na 6,01 procenta

"Po několika měsících mírného růstu v řádu desetin procentních bodů dochází nyní k poklesu. Ukazuje se, že sazby u spotřebitelských úvěrů jsou v posledních letech spíše stabilní a výkyvy jsou dány sezonními vlivy nebo akcemi jednotlivých účastníků na trhu. Pro žadatele o úvěr je tak více než rozumné počítat spíše s průměrnou nebo mírně vyšší úrokovou sazbou a nespoléhat se jen na marketingová sdělení úvěrových institucí," uvedl hlavní analytik Broker Consulting Martin Novák.

Česká národní banka na svém červnovém zasedání zvýšila základní úrokové sazby. Tento krok podle Nováka povede ke zdražení peněz na mezibankovním trhu, avšak dopad bude mít především na hypoteční úvěry a úvěry pro podnikatele. V případě spotřebitelských úvěrů je tak sice namístě být obezřetný, nicméně kvůli konkurenčnímu boji se není třeba obávat dramatického zdražování, dodal.

Pokud se klient rozhodne financovat nákup jakékoli věci pomocí spotřebitelského úvěru, mělo by jít o věc, kterou nezbytně potřebuje. "Vždy doporučuji předem si důkladně prostudovat smlouvu a všeobecné obchodní podmínky. Pokud klient jakémukoli bodu nerozumí, měl by si vše nechat důkladně vysvětlit, ať se zprostředkovatelem úvěru nebo jeho poskytovatelem," upozornil ředitel OK POINTu v Mostu Pavel Hošek.

S nástupem letního období a současným rozvolňováním protipandemických opatření sílí potřeba mnoha Čechů pořídit si dovolenou na dluh. "Dovolená na spotřebitelský úvěr je spolu s nákupem nákladných dárků na splátky asi nejhorší věc, kterou z pohledu správy financí může člověk udělat. Na krásnou dovolenou sice bude každý měsíc po výplatě rád vzpomínat, ale vzpomínkami zhoršenou finanční situaci celé rodiny na dalších několik let nenapraví," varoval Novák.