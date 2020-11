Řetězce zahajují prodej vánoční stromků, lze je objednat i on-line

Vánoční stromky lze ode dneška koupit například v hobbymarketech Hornbach. Nabízejí je ve velikostech od 110 do 450 centimetrů. "Největší zájem je dlouhodobě o dánské jedle Nordmann Gold, toto označení zaručuje kvalitu, které zahrnuje pravidelný tvar a bohaté jehličí, jenž tolik nepíchá. Tyto jedle jsou odolné vůči teplotním změnám, proto vydrží dlouho a v místnosti skoro neopadávají," uvedl odborník z oddělení zahrady sítě Hornbach Daniel Brychta.

Dánskou jedli ve velikosti 130 až 170 centimetrů tu lze pořídit za 539 korun. Lidé si ji mohou objednat i na webu Hornbachu, kde je možný odběr v prodejně, nebo doručení na adresu.

Prodej vánočních stromků dnes zahájil také řetězec OBI. V aktuálním letáku u stromku velikosti M, tedy 150 až 175 centimetrů, uvádí cenu 439 korun.

Mountfield začne čerstvé kavkazské jedle z Dánska prodávat v sobotu. "Mohu potvrdit, že na první dny máme zajištěno dostatečné množství stromků a děláme vše pro to, abychom zajistili dodávky až do Vánoc. Nedokážu, ale předvídat, zda u dalších dodávek z Dánska nedojde ke zdržení či dokonce přerušení vzhledem ke složité situaci v Evropě v důsledku pandemie," řekl generální ředitel společnosti Mountfield Michal Pobežal. Nejžádanější velikost je podle něj od 150 do 200 centimetrů, kterou řetězec prodává od 539 korun.

Většina prodejen, včetně trhů, musí být v současné době z vládního nařízení uzavřena. Výjimku mají například prodejny zahrádkářských potřeb včetně osiva a sadby. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) dnes podle hlavní hygieničky Jarmily Rážové předloží vládě opatření týkající se prodeje vánočních stromků a kaprů. Určeny by měly být na základě aktuálního skóre protiepidemického systému (PES), řekla dnes.

Češi ročně spotřebují až 1,3 milionu vánočních stromků. Jedlí je kolem 75 procent, stříbrného smrku 15 procent, klasického smrku a borovice asi deset procent. Dovozy tvoří asi polovinu prodejů, prodej umělých stromků klesá.