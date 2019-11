Přínos EET? Schillerová se ohání ohromnými čísly, ODS a ekonom to vidí jinak

Aktualizováno 16:13 — Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Elektronická evidence tržeb by měla příští rok do rozpočtu přinést 15,2 miliardy korun, z toho 2,4 miliardy korun souvisí s květnovým rozšířením EET na zbývající obory, které jí dosud nepodléhaly. V roce 2021 by měla EET přispět do rozpočtu 19,2 miliardy korun a v roce 2022 by to mělo být 20,5 miliardy korun. Na dnešní tiskové konferenci o tom informovala ministryně financí Alena Schillerová (za ANO).