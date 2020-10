Schillerová navrhne bonus pro malé firmy a prodloužení COVID III

Stát by měl peníze vyplácet malým firmám za celou dobu uzavření či omezení činnosti vládními nařízeními kvůli epidemii koronaviru. Musí ale jít o převažující činnost. Schillerová chce také navrhnout prodloužení záruk z programu COVID III, o čemž bude ve čtvrtek jednat se zástupci bank.

Podnikatele v oblasti pohostinství, kultury či sportu, kteří museli uzavřít své provozovny, v tom nenecháme. V pátek předložím na vládu pokračování úspěšné Pětadvacítky, tedy bonusu 500 Kč za každý den uzavření provozovny ⤵️ pic.twitter.com/avTiGjEsgC — Alena Schillerová (@alenaschillerov) October 14, 2020

O podporu mohli žádat OSVČ a společníci malých firem do 7. srpna. Příspěvek v prvním i druhém období činil 500 korun denně. Vyplácený příspěvek je fakticky podle zákona vratkou daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti. Finanční správa obdržela od OSVČ a společníků malých firem přes milion žádostí a vyplatila zhruba 21,9 miliardy korun.

"Bude se to týkat pouze podnikatelů, kterým jsme zamezili a zabránili v činnosti, například majitele hospody, který nemá žádné zaměstnance nebo nečerpá (program) Antivirus, případně jednatel společnosti s ručením omezeným. Musí se jednat o převážné příjmy z této činnosti," uvedla Schillerová. Odkdy se bude kompenzace datovat zatím není jasné, ministryně nevyloučila, že od začátku nouzového stavu. Ten platí od 5. října. Počet lidí, kteří na bonus dosáhnout, bude podle Schillerové mnohem menší než na jaře.

Ministryně chce též vládě navrhnout prodloužení programu COVID III, který by zatím měl fungovat do konce roku. "Evropská komise dnes sdělila, že prodlouží výjimku na tyto programy do poloviny příštího roku, takže chci navrhnout novelu zákona v tom duchu, aby pokračovaly v příštím roce. Chci, aby se týkal nejen provozních úvěrů, ale i některých typů investičních úvěrů, o tom budeme jednat," řekla Schillerová.

Program COVID III funguje ve spolupráci s komerčními bankami. Do projektu se zapojilo 20 finančních institucí. Na základě tržních podílů jim byly vypočítány výše zaručovaných portfolií. Za půjčky ručí Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB). Živnostníci a podniky do 250 zaměstnanců mají nárok na záruku až 90 procent, firmy s více pracovníky, maximálně ale 500, mohou získat záruku do 80 procent. Délka ručení jsou tři roky. Maximální výše úvěru je 50 milionů korun.

Podle České národní banky v programu COVID III k 2. říjnu bylo schváleno 1998 žádostí za 12,2 miliardy korun. Kapacita programu je 500 miliard.

Schillerová také uvedla, že ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO) připravuje další dotační program. "Chceme pro majitele zavřených nejčastěji restaurací dotaci na zaplacenou daň z nemovitých věcí," uvedla ministryně financí. Podnikům, které daň zaplatily, by skrze dotaci byla vrácena.