Smartwings a ČSA zastaví všechny své linky z Česka

Vláda dnes kvůli šíření koronaviru uzavřela hranice a zakázala s malými výjimkami cestování Čechů do zahraničí a také vstup cizinců do země.

Letecká spojení dopravců budou postupně pozastavena od dnešního dne do 16. března kvůli umožnění návratu českým občanům do země a také zajištění odjezdu cizinců pryč. Společnosti také kvůli vládnímu nařízení, které zakazuje létat ze zahraničí na regionální letiště, přesměrují všechny lety do Prahy.

"Dramatický pokles poptávky zapříčiněný mimořádnými okolnostmi nás vede k realizaci radikálních úsporných opatření a kroků. Věříme, že se nám tuto obtížnou situaci, které čelíme, podaří překonat a důvěra v cestování se opět brzy obnoví," uvedl předseda představenstva Smartwings Jiří Šimáně.

Skupina Smartwings z důvodu šíření koronaviru už dříve přerušila linky ČSA z Prahy do Milána, Boloni, Říma, Soulu a linku Smartwings do Tel Avivu.

Ruská letecká společnost Pobeda oznámila, že pozastavuje lety do České republiky a na Slovensko. Firma provozuje spoje do Karlových Varů a Bratislavy. Rozhodnutí bylo učiněno v souvislosti se zákazem letů do řady měst vydaným vládami obou zemí kvůli situaci kolem koronaviru. Informovala o tom dnes agentura TASS.

Pokud jde o slovenské hlavní město, bude letecké spojení společnosti přerušené od 13. do 28. března. V případě západočeského města se jedná o období od 18. března do 11. dubna.

Cestujícím, kteří jsou v Bratislavě nebo v Karlových Varech, aerolinka navrhuje buď vrácení peněz v plné hodnotě letenky, nebo alternativní lety do Moskvy. Z Bratislavy lze využít spoj společnosti Aeroflot s odletem z Vídně. Pro pasažéry v Karlových Varech společnost nabízí možnost využít její linky odlétající 15. a 16. března z Prahy nebo letouny Aeroflotu startující rovněž z české metropole od 18. do 20. března.