Let Smartwings vyhlásil stav nouze, v Turecku ale bezpečně přistál

Až po třetím jednání výkonného výboru Českého svazu ledního hokeje (ČSLH) v čele s Aloisem Hadamczikem padlo definitivní rozhodnutí o budoucnosti finského stratéga Kariho Jalonena u české hokejové reprezentace. Čekalo se ale už od samého začátku, že to dopadne tak, jak to nakonec dopadlo. Tedy jeho odvoláním. Skončil celý dosavadní realizační tým, který byl nahrazen tím, který pracoval dosud s juniory. Novým koučem hokejového národního A-týmu se stane dosavadní kouč „dvacítky“ Radim Rulík a k národnímu týmu se po roce vrací do role generálního manažera i Petr Nedvěd.