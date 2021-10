Tři čtvrtiny Čechů si nevěří v investicích, ukázal průzkum

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Na tři čtvrtiny Čechů si nevěří v investicích. Nejvíce znalostí má starší část populace. Velkou sebedůvěru v oboru financí mají naopak mladší respondenti od 18 do 26 let, jejich znalosti jsou však paradoxně nejnižší. Vyplývá to z tzv. Indexu investiční gramotnosti, který připravila investiční platforma Portu ve spolupráci s agenturou Ipsos.