Tři uhelné kraje čeká velká proměna, v příštích letech do nich půjde téměř 100 miliard

Z devatenáctičlenné komise hlasovalo 15 členů komise pro rok 2038, dva byli proti a dva se zdrželi. Unucka uvedl, že hlasoval pro toto datum, přestože až do čtvrtka byl rozhodnutý, že žádné datum nepodpoří.

"Ale během závěrečných jednání se podařilo do usnesení doplnit jasnou odkládací podmínku o nutnosti dostavby malých i velkých jaderných elektráren a tepláren," uvedl Unucka. Bez elektráren a tepláren by to podle něj nešlo.

Do r. 2038 by se mělo utlumit uhlí v ČR. Konečný verdikt Uhelné komise. Kompromis. řešení znamená zajištění energet. soběstačnosti a úsporu CO2 ve výši 138 mil. tun. Náklady spojené s investicemi do nov. zdrojů a řešení ➡️ 355 mld Kč. Doporučení vč. podmínek projedná @strakovka. pic.twitter.com/wlN2REyY3A — Karel Havlíček (@KarelHavlicek_) December 4, 2020

"Zároveň s touto technickou podmínkou je součástí usnesení i závazek 'napumpovat' do tří uhelných regionů - Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského kraje v nejbližších letech téměř 100 miliard korun, které nám pomohou se s koncem uhlí vypořádat," uvedl Unucka. Dodal, že proto nebere konec uhlí jako problém, ale jako šanci na opravdovou změnu Moravskoslezského kraje.

V usnesení, které má ČTK k dispozici, komise doporučuje vládě, aby zůstalo zachování územního určení Fondu spravedlivé transformace pro Moravskoslezský, Karlovarský a Ústecký kraj, kde je alokováno přibližně 42 miliard korun. Zároveň mají být tyto kraje zvýhodněny v Modernizačním fondu, kde je celková alokace více než 120 miliard korun. Investice do veřejné infrastruktury z evropského programu IROP, evropského fondu Recovery and Resilience Facility (RRF) a podpory podnikání OPTAK pak mají na území těchto krajů činit minimálně 40 miliard korun.

Mluvčí hutní společnosti Třinecké železárny Petra Macková Jurásková řekla, že otázkou snižování uhlíku a nahrazením uhlí ve výrobních procesech se podnik intenzivně zabývá. "V oblasti energetiky připravujeme postupný odklon od uhlí. Musí však být primárně vyřešena otázka zajištění tepla pro domácnosti a stabilita energetické sítě," uvedla Macková.