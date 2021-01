Vláda projedná tři investiční pobídky, jejich celková hodnota přesahuje 181 milionů

Firma rPET InWaste se sídlem v Rosicích na Brněnsku plánuje investovat 133,1 milionu korun do zavedení výroby, v rámci které bude zpracována druhotná surovina PET vloček na recyklát o vysoké čistotě a potravinářské kvalitě. Ten bude využit následně pro výrobu nových PET lahví, které budou opět recyklovatelné. Investice by měla vytvořit 18 nových pracovních míst a podle agentury Czechinvest přínosy investice během deseti let převyšují náklady státního rozpočtu o zhruba 200 milionů korun. Podpora ve formě slevy na dani by měla pro firmu činit 59,9 milionu korun.

Brněnská Wandera, která vznikla v roce 2015 jako servisní centrum skupiny Wandera zabývající se kybernetickou bezpečností mobilních zařízení, plánuje rozšířit centrum pro tvorbu softwaru se zaměřením na bezpečnost a správu mobilních dat za 57,8 milionu korun. Přinést by to mělo 24 nových pracovních míst a podpora ve formě slevy na dani by měla být 20,2 milionu korun. Podle agentury CzechInvest přínosy investice převyšují náklady státního rozpočtu o zhruba 172,7 milionu korun.

Společnost Sklopísek Střeleč se sídlem v Újezdu pod Troskam na Jičínsku, která patří ve výrobě a prodeji křemenných písků mezi největší dodavatele ve střední Evropě, plánuje rozšíření výroby sušených sklářských písků a mikromletých písků za 405 milionů korun. Investice by měla vytvořit osm nových pracovních míst. Pobídka by měla činit u slevy na dani 101,3 milionu korun. Podle agentury CzechInvest přínosy investice za deset let převyšují náklady státního rozpočtu o 418,6 milionu korun.