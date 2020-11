Výdejní okénka mohou být v provozu do 21:00, na svatbách či bohoslužbách 15 lidí

Vláda současná opatření na pondělním jednání sjednotila s novým protipandemickým systémem (PES). Provozní doba výdejních oken odpovídá času mimo zákaz vycházení.

PES je rozdělen do pěti stupňů pohotovosti podle rizikového skóre, které se počítá na základě vybraných epidemiologických parametrů. Gastronomická zařízení budou podle tohoto modelu částečně omezena i v nejnižší úrovni rizika.

V nejlehčím, zeleném stupni budou moci být restaurace otevřené do půlnoci. Obsluhovat budou moci jen usazené hosty. Jejich počet u stolu není v této úrovni omezen. Ve druhém stupni je stanoveno maximum šest lidí u stolu, ve třetím stupni se k jednomu stolu budou moci posadit nejvýše čtyři lidé. Ve třetím stupni navíc bude moci být restaurace naplněna jen na polovinu své kapacity. Ve druhém a třetím stupni bude provoz stravovacích podniků zakázán mezi 22:00 a 06:00.

Ve čtvrtém a pátém stupni pohotovosti mohou gastronomické podniky jídlo vydávat pouze přes výdejní okna, a to v době mimo zákaz vycházení. Ten v pátém stupni platí od 21:00, ve čtvrtém od 23:00.

Stravovací provozy musejí být od 14. října pro veřejnost uzavřené. Z důvodu pandemie koronaviru a vládních opatření musela podle podnikatelských svazů třetina restaurací zavřít, krach hrozí až 50 procentům stravovacích podniků.

Svateb, pohřbů či bohoslužeb se ode dneška smí účastnit 15 lidí, dosud to bylo deset.

Nyní se opatření v Česku vážou k nejvyššímu pátému stupni tabulky PES, rizikové skóre ale odpovídá čtvrtému stupni opatření proti covidu-19. Pokud skóre zůstane pod hodnotou 75 i dnes, navrhne ministerstvo zdravotnictví vládě zmírnění opatření. Mohlo by platit zřejmě od příštího pondělí. Ve čtvrtém stupni by na svatby, pohřby či bohoslužby smělo 20 lidí. V dalších stupních pak 30, 50 a v nejlepším prvním stupni 100 účastníků.

V protikoronavirovém opatření je s platností ode dneška také další výjimka ze zákazu volného pobytu lidí přes den. K výjimkám pro cesty do přírody či do parku přibyla možnost volného pohybu za účelem sportování na venkovních sportovištích. Výjimku nadále mají také cesty do práce, za rodinou, blízkými či k lékaři.