Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnil Český statistický úřad.

V téměř všech měsících letošního roku skončila bilance obchodu s cizinou přebytkem, říjnový je z nich nejnižší. Pouze v červenci vykázal obchod schodek, a to 1,5 miliardy korun.

"Bilance zahraničního obchodu v posledních měsících pozitivně překvapuje, zdá se, že zahraniční ekonomické ochlazení a stagnace německé ekonomiky se zatím ve výsledcích tuzemského zahraničního obchodu příliš neprojevuje," uvedl analytik Raiffeisenbank Luboš Růžička. Za celý letošní rok se podle něj zahraniční obchod bude pohybovat kolem rekordní úrovně z let 2016 a 2017, tedy kolem 160 miliard korun.

Vývoz v říjnu klesl o 3,2 procenta na 335,9 miliardy korun, dovoz se snížil na 328,7 miliardy korun.

Co se týče dovozu, ropy a zemního plynu se v říjnu do Česka dovezlo za 10,6 miliardy korun, před rokem byl dovoz o 4,3 miliardy korun vyšší. Meziroční pokles zaznamenal i dovoz základních kovů, a to o 3,6 miliardy na 22,8 miliardy korun. Strojů a zařízení se dovezlo v říjnu za 30 miliard, zatímco loni v říjnu dovoz činil 33,2 miliardy korun. Stoupl ale dovoz motorových vozidel z 52 na 53,6 miliardy korun, což byl zároveň nejvyšší údaj za všechny letošní měsíce.

U vývozu zaznamenaly pokles počítače a elektronika, které exportéři vyvezli do zahraničí za 35 miliard korun. Před rokem v říjnu to bylo za téměř 38 miliard korun. Největší vývozní položkou jsou motorová vozidla s vývozem za 95,6 miliardy korun. Proti loňskému říjnu se exportérům automobilů dařilo lépe a za letošní rok jde o druhý nejvyšší vývoz po květnu.

Od ledna do října zatím obchodní bilance vykazuje přebytek 143,8 miliardy korun, což je o 57,8 miliardy více než před rokem. Vývoz od začátku roku stoupl o 3,1 procenta, dovoz o 1,2 procenta.