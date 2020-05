Zaměstnanci nad 60 let by neměli platit daně, navrhuje Trikolóra

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Zaměstnanci starší 60 let by neměli odvádět ze své mzdy daň z příjmu. Podmínkou by bylo, že aspoň 35 let odváděli sociální pojištění. Úlevu navrhli v daňové novele poslanci Trikolóry Václav Klaus a Zuzana Majerová Zahradníková. Zaměstnavatelé by za tyto zaměstnance navíc neodváděli zdravotní pojištění, povinnost by podle novely přešla na stát.