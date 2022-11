EPH miliardáře Křetínského přesune EP Commodities kvůli dani z neočekávaných zisků do zahraničí

Byla by to zpráva první kategorie. A zřejmě se k ní alespoň podle britských médiií schyluje. Podíl v klubu West Ham United, ve kterém hraje hned trio českých fotbalistů Tomáš Souček, Vladimír Coufal a Alex Král, by chtěl mít český podnikatel, jenž je také zároveň majitelem pražské Sparty, Daniel Křetínský. Ten by mohl podle britských médií vstoupil do klubu majetkově tím, že by do něj investoval celkem až dvacet miliard korun.