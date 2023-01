EuroZprávy.cz hledají nové redaktory

Požadujeme:

Celkový přehled o domácí a zahraniční politice, událostech, aktuálních i nedávných kauzách, kultuře, sportu atd. (dle zaměření)

Nadšení a zájem o reportáže, rozhovory, redakční porady.

Vlastní návrhy témat, jejich zpracovávání, vše v online tempu, protože události se dějí každou minutou.

Schopnost analyzovat a zpracovávat informace, samostatně přemýšlet i pracovat v týmu.

Samostatnost, flexibilitu, smysl pro detail, aktivní přístup.

Vynikající znalost českého jazyka a stylistiky.

Komunikativní znalost anglického jazyka, další jazyky výhodou.

Nabízíme:

Možnost seberealizace v přátelském prostředí v povolání, které nemá konkurenci.

Stabilitu silné a rostoucí české společnosti, zázemí silného redakčního týmu.

Dynamickou a tvořivou práci na HPP či externí spolupráci, vhodnou jak pro studenty, absolventy, OZP, tak i pro zkušené žurnalisty.

Pracovní úvazek za příjemné a motivační finanční ohodnocení.

Moderní techniku, firemní automobil, lístky do kin, divadel, kafeterie a další benefity.

Staňte se součástí redakčního týmu, jehož ambicí je určovat směr zpravodajství v českém mediálním prostředí, a vy můžete být přitom.

Své životopisy a ukázkové články zasílejte na adresu: info @ incorp.media

Společnost INCORP a.s. je mediálním domem, který na české scéně působí několik let bez vlivu politiky či podnikatelské sféry na tvorbu obsahu. Vydavatelství se v posledních letech vyprofilovalo do multi-platformního poskytovatele obsahu.