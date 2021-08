Afghánistán není pro české exportéry významný partner, ekonomický dopad nebude fatální

ČTK to dnes řekli generální ředitel státní agentury CzechTrade Radomil Doležal a místopředseda Asociace exportérů Otto Daněk. V tabulce rizikovosti organizace Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) je Afghánistán zařazen v sedmé kategorii, která představuje nejvyšší úroveň teritoriálního rizika.

Agentura CzechTrade nemá podle Doležala v Afghánistánu zahraniční kancelář a na tuto oblast se nezaměřuje. "Vzhledem k tomu, že Afghánistán není významným exportním partnerem, má současná situace pouze minimální dopad na český export," uvedl.

Český export do Afghánistánu předloni podle Daňka činil 717 milionů korun, loni klesl na 349 milionů korun. Čeští vývozci v prvním pololetí letošního roku do Afghánistánu vyvezli zboží za 28 milionů korun, meziročně je to propad o zhruba 82 procent. Z exportu za letošních prvních šest měsíců připadlo 4,9 milionu korun na stroje na výrobu energie a 4,8 milionu korun na silniční vozidla.

Dovoz z Afghánistánu do ČR v roce 2019 dosáhl na 5,5 milionu korun, loni 1,9 milionu korun. V první polovině letošního roku import činil 1,6 milionu korun, ve srovnání se stejným obdobím loňského roku je to o přibližně 46 procent méně. Největší položku za první pololetí tvořila příze za 0,8 milionu korun.

Hnutí Tálibán v neděli obsadilo afghánskou metropoli Kábul, v pondělí oznámilo ukončení bojů. Česká republika i další členské země protitálibánské koalice, se z hlavního města snaží evakuovat své zaměstnance i místní spolupracovníky. Situace na tamním letišti je podle informací ČTK extrémně složitá a nepřehledná, na místě už působí i zástupci Tálibánu.