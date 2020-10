Druhá vlna koronaviru dopadá na eurozónu: Oživení podnikatelské aktivity se téměř zastavilo

Souhrnný index aktivity v průmyslu a ve službách v září klesl na 50,4 ze srpnových 51,9 bodu. Udržel se však nad klíčovou padesátibodovou hranicí, která je předělem mezi růstem a poklesem aktivity. Výsledek byl navíc lepší, než ukazovaly předběžné údaje. Podle nich zářijová hodnota indexu činila 50,1 bodu.

#eurozone PMI signals near-stalling of economy as downturns are reported in France and Spain https://t.co/aZk0x9z3Ay pic.twitter.com/W7dcfOhLUT — Chris Williamson (@WilliamsonChris) October 5, 2020

"Protože ekonomika eurozóny v září téměř stagnovala, vyhlídky na obnovení poklesu ve čtvrtém čtvrtletí se zjevně zlepšily," uvedl ekonom společnosti IHS Market Chris Williamson. "Do značné míry to bude záviset na tom, zda se podaří dostat druhou vlnu viru pod kontrolu a zda bude pak možné přikročit k uvolnění restrikcí u sociálních kontaktů, které by umožnilo opětovné oživení aktivity sektoru služeb," dodal.

Evropský statistický úřad Eurostat minulý měsíc oznámil, že ekonomika eurozóny ve druhém čtvrtletí kvůli omezením souvisejícím s koronavirem klesla proti předchozím třem měsícům o rekordních 11,8 procenta.

Evropská centrální banka (ECB) v polovině září předpověděla, že v celém letošním roce se hrubý domácí produkt (HDP) eurozóny sníží o osm procent. V příštím roce pak ECB počítá s pětiprocentním nárůstem.