EK zlepšila odhad růstu české ekonomiky, zhoršila odhad růstu ekonomiky EU

Loni česká ekonomika kvůli restrikcím spojeným s pandemií klesla podle odhadů komise o rekordních 5,7 procenta.

Restrikce zavedené loni v říjnu zasáhly domácí poptávku a také investice, což se bude podle komise projevovat i na poklesu očekávaném pro letošní první čtvrtletí. České hospodářství by se mělo začít zotavovat od druhého kvartálu a na předkrizovou úroveň by se mohlo dostat koncem letošního roku.

Hlavním motorem oživení by podle komise letos měla být spotřeba domácností, která bude odrážet stabilní situaci na trhu práce - Česká republika má v celé EU dlouhodobě nejnižší nezaměstnanost.

Česku by mohly k oživení pomoct i peníze z krizového fondu obnovy EU, z něhož by v přímých platbách země mohla získat přes 180 miliard korun. Projekty financované těmito penězi by podle komise mohly tvořit až 0,2 procenta HDP. První peníze by země mohla dostat ve druhé polovině letošního roku.

Komise zhoršila letošní odhad růstu ekonomiky EU na 3,7 procenta

Ekonomika Evropské unie letos kvůli přetrvávajícím koronavirovým omezením poroste pomaleji, než se dosud očekávalo. Podle dnešní makroekonomické předpovědi Evropské komise (EK) vzroste hrubý domácí produkt (HDP) o 3,7 procenta, zatímco listopadový odhad počítal s růstem o 4,1 procenta.

Na předkrizovou úroveň by se mělo hospodářství dostat dříve, než komise dosud předpokládala, zejména díky rychlejšímu růstu ve druhé polovině roku. V příštím roce by pak měla ekonomika sedmadvaceti členských států vykázat růst o 3,9 procenta.

Pro země platící eurem komise předpověděla na letošní i příští rok shodný růst 3,8 procenta.

Loni ekonomika EU podle odhadů komise klesla o 6,3 procenta, což byl největší propad v zaznamenané historii.

Unijní exekutiva přitom dnes upozornila, že v předpovědi zůstává velká míra nejistoty, hlavně s ohledem na těžko předvídatelný vývoj pandemie a postup očkování, které má zemím umožnit návrat k normálnímu provozu.

"Stále zůstáváme v bolestném sevření pandemie, jejíž sociální a ekonomické dopady jsou zcela zjevné. Konečně se však alespoň objevilo světlo na konci tunelu," prohlásil k letošním vyhlídkám eurokomisař pro ekonomiku Paolo Gentiloni.