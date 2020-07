EU se stále více odklání od uhlí. Studie institutu Ember zmiňuje i situaci v Česku

Obnovitelné zdroje energie tak letos poprvé překonaly fosilní paliva, když se na výrobě elektřiny v EU podílely 40 procenty, zatímco fosilní paliva 34 procenty. Uvádí to zpráva institutu Ember.

Výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů stoupla v pololetí o 11 procent, hlavně díky větrným a solárním elektrárnám v kombinaci s příznivým počasím. Produkce z fosilních paliv naopak o 18 procent klesla, z toho produkce z uhlí o 32 procent.

NEW REPORT | #Renewables beat #fossilfuels for the first time in Europe!



Coal-fired electricity reaches historic low in the first half of 2020, squeezed on two fronts by growth in wind and solar and falling demand due to COVID-19 lockdowns.https://t.co/tryivHvm7S pic.twitter.com/Ufu48GrpjC