Koronavirová krize dopadá na německé pivovary. Situace je dramatická, říká sládek

Pivovarníky to tvrdě zasáhne, napsala německá agentura DPA. S následky krize musí podle ní ale bojovat také pěstitelé chmele - i když na trochu jiné frontě.

Spotřeba piva klesá dlouhodobě. Teď navíc chybí i příležitost k pití zlatavého moku. Letos nebudou v Bavorsku po letech volit pivní královnu, odpadá i tradiční Den německého piva. Tím si bavorští pivovarníci každý rok připomínají nařízení o čistotě piva, které 23. dubna 1516 vydali vévodové Vilém IV. a Ludvík X. V Mnichově při té příležitosti vždy čepovali pivo zdarma. I letos se čekaly proto stovky návštěvníků. To je ovšem v době šířící se koronavirové nákazy nemyslitelné.

Situace je podle sládka a jednatele pivovaru Schneider Weisse v bavorském Kehlheimu Hanse-Petera Drexlera "dramatická". Odbyt klesl asi o 40 procent. "Nejvíce nás nyní trápí, že je zavřená gastronomie a není jasná perspektiva, jak dlouho to ještě bude trvat," říká Drexler. Obchod se sudovým pivem se podle něj úplně zhroutil. "Rovná se nule," dodává.

"V současnosti už vůbec neplníme," říká mluvčí mnichovského státního pivovaru Hofbräu Stefan Hempl. Problém zde není jen v tom, že hospody a restaurace běžně odebírají asi 60 procent místního piva, ale i v tom, že nastaly problémy s vývozem do zahraničí. "Itálie a USA jsou našimi největšími exportními trhy," vysvětluje Hempl. Aby ulevil svým nájemcům, zavedl pivovar Hofbräu placení nájmů podle obratu - kde nemají žádný obrat, neplatí ani žádný nájem.

Svaz německých pivovarníků už v březnu varoval před výraznými dopady krize. "Už nyní je jasné, že pandemie bude mít masivní dopad na 1500 pivovarů v Německu," řekl tehdy předseda svazu Holger Eichele.

Obor přitom nebyl v jednoduché situaci ani před koronavirovou krizí. Loni prodaly německé pivovary nejméně piva za posledních několik let. Výstav činil jen 9,22 miliardy litrů, tedy méně než v roce 2017, který byl ve statistikách dosud veden s výstavem 9,35 miliardy litrů jako nejhorší. Na vině jsou podle statistiků zdravější životní styl, přísnější pravidla pro alkohol za volantem i méně lidí ve věkové skupině od 20 do 40 let, která slaví s pivem v ruce nejčastěji.

"Den německého piva je letos spíše důvodem k bědování než k oslavám," říká také Erich Dederichs, mluvčí společnosti BarthHaas, největšího obchodníka s chmelem na světě. "Máme dlouhodobé smlouvy s pěstiteli a pivovarníky a pokud to jen trochu půjde, chceme je dodržet," zdůrazňuje Dederichs. Otázkou ale zůstává i to, jaká bude vůbec letos sklizeň.

V bavorské oblasti Hallertau, která je podle agentury DPA největší souvislou plochou s chmelnicemi na světě, bude zhruba za týden třeba až 10.000 pomocníků. V celém Německu to bude až 15.000. Pak se začne se zavěšováním drátů, po kterých chmel roste. Pokud se to neudělá správně, hrozí, že chmel napadne houbová infekce.

"Všechno je to složitá ruční práce," říká předseda Svazu německých pěstitelů chmele Otmar Weingarten. Podle něj budou chybět zkušení dělníci z Polska, a zapojit by se tak podle něj měli do práce na chmelnicích znovu i místní. Jen na ně ale svaz spoléhat nemůže, a najal si proto i letadla, která mají přivézt dělníky z Rumunska.