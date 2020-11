Lufthansa má kvůli koronaviru čistou ztrátu dvě miliardy eur

Ke ztrátě přispěly odpisy odstavených letadel a finanční transakce, které mají firmě pojistit palivové ceny. Analytici podle agentury DPA odhadovali čistou ztrátu jen na 1,6 miliardy eur. Největší evropské aerolinky už dříve zveřejnily i provozní ztrátu, která se vyšplhala na téměř 1,3 miliardy eur.

Corona pandemic continued to have impact on Lufthansa Group’s earnings development in Q3. Compared to Q2, losses were reduced due to cost savings, flight schedule expansion in the summer months. Lufthansa Cargo also contributed with a strong performance https://t.co/zEaU5Y4zzy pic.twitter.com/TpOyOhjbFt