Nezaměstnanost na Slovensku stagnuje. V porovnání s ČR je však vysoká

Nezaměstnanost na Slovensku se v posledních měsících drží blízko rekordního minima 4,88 procenta, které země ve své novodobé historii zaznamenala loni v květnu. Navzdory tomu je nezaměstnanost na Slovensku dlouhodobě vyšší než v ČR, kde loni v prosinci dosáhla 2,9 procenta.

Počet registrovaných nezaměstnaných, kteří by mohli okamžitě nastoupit do práce, v prosinci na pětimilionovém Slovensku činil 135.517 osob. Ve srovnání se závěrem předchozího roku to představuje pokles o 2681 nezaměstnaných.

Na Slovensku i loni přetrvávaly regionální rozdíly v situaci na trhu práce. Zatímco ve dvou desítkách okresů zejména na západním a jižním Slovensku byla nezaměstnanost pod hranicí tří procent, ve 12 z celkového počtu 79 okresů dosahovala v prosinci dvouciferných hodnot.

Slovenské úřady práce na konci loňského roku evidovaly přes 92.300 volných pracovních míst, což proti listopadu představuje pokles o 5,6 procenta.

Slovenská centrální banka ve své poslední prognóze odhadla, že míra nezaměstnanosti na Slovensku se bude mírně zvyšovat.