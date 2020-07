Prodej aut v EU klesl v červnu o 22,3 procenta, výjimkou je trh ve Francii

Za celé první pololetí se v zemích EU prodalo 4,28 milionu aut, což je o 38,1 procenta méně než ve srovnatelném období loňského roku.

🇪🇺 Passenger #car registrations: 📉 -22.3% in June; 🚨 -38.1% first half of 2020 | PRESS RELEASE: https://t.co/4L9u3Fib5F pic.twitter.com/Q30hPEFvaG