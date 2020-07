Průmyslová výroba v EU se vrátila k růstu, skokanem je Itálie

V eurozóně se průmyslová výroba v květnu meziměsíčně zvýšila o 12,4 procenta. Zaostala však za očekáváním analytiků, kteří podle průzkumu agentury Reuters počítali s patnáctiprocentním nárůstem. Meziročně se výroba v eurozóně propadla o 20,9 procenta.

