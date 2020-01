Podle Le Mairea snížily protesty a s nimi související výluky v dopravě výkon francouzské ekonomiky o 0,1 procenta za čtvrtletí. Ministr ovšem neuvedl, které přesně čtvrtletí má na mysli. Reuters poznamenává, že francouzská národní banka hovořila minulý týden o stejném zpomalení ekonomiky za poslední čtvrtletí 2019.

zdroj: YouTube

"Bude to mít dopad, ale bude myslím omezený. Dnes dostupné odhady ukazují, že to bude 0,1 procenta růstu za čtvrtletí. Za celý rok to je velice omezený dopad," prohlásil Le Maire ve francouzské televizi LCI.

"Je toto konec stávky?" ptá se dnes francouzský list Le Figaro po oznámení státního železničního podniku SNCF, který od úterka přestane podávat každodenní informace o výlukách. Firma totiž počítá s tím, že se situace na většině spojů "vrátí do normálu". Většina vlaků má dnes jezdit podle jízdního řádu, na některých linkách vynechá jeden z deseti vlaků. Největší výluku lze čekat na trase Bordeaux-Marseille, kde vyjede jen 60 procent souprav.

Pařížský dopravní podnik RATP uvedl, že v následujících dnech očekává "významné zlepšení" situace. Dnes bude provoz kompletně přerušen jen na jedné ze 16 linek metra a to pouze na pár hodin. Soupravy na 11 linkách by měly jezdit normálně, na zbylých trasách lze nicméně nadále očekávat delší prodlevy mezi vlaky.

Podle agentury Reuters protesty proti důchodové reformě pomalu ztrácí na intenzitě. Prezident Emmanuel Macron totiž nabídl protestujícím několik ústupků a řada stávkujících se také kvůli rostoucímu finančnímu tlaku potřebovala vrátit do práce.

Mluvčí odborového svazu železničářů CGT Cédric Robert nicméně v neděli prohlásil, že stávka "zdaleka neskončila". Její další fáze by podle něj měla začít v pátek, kdy má o sporné důchodové reformě jednat francouzská vláda.

Také odborový svaz pařížského dopravního podniku UNSA hovořil v sobotu jen o pozastavení stávky, aby mohli jeho zaměstnanci znovu nabrat síly. "Nepřipadá v úvahu, abychom přestali s neomezenou stávkou, právě naopak," prohlásil šéf UNSA Laurent Djebali.

Francouzská vláda chce už v únoru předložit parlamentu plán, který by umožnil přechod na univerzální, "bodový" penzijní systém. Ten současný, který zahrnuje 42 speciálních režimů s výhodami pro jisté skupiny, považuje za příliš komplikovaný a nespravedlivý. S reformou kromě zaměstnanců železnic a městských dopravních podniků nesouhlasí také učitelé, policisté, hasiči, justiční pracovníci či zaměstnanci kulturních institucí.