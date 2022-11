Firmy už vysoké náklady na energie nezvládají. Většina bude příští rok propouštět

Středeční oznámení vlády, že zruší strop na odběr plynu za zastropované ceny u malých a středních podniků, by mohlo pomoci jen některým sklárnám a porcelánkám v Karlovarském kraji. Například pro sklárnu Moser by to mohlo být řešení současné krizové situace, firma si chce ale počkat na detaily.