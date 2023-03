Kam jít bobovat s dětmi v Brně?

Ruská tajná služba FSB zadržela v Jekatěrinburgu na Urale reportéra amerického listu The Wall Street Journal (WSJ) Evana Gershkoviche. Tajná služba novináře, který je americkým občanem, podezírá ze špionáže, informuje agentura Interfax. Ruské ministerstvo zahraničí uvedlo, že zatčení nemá co do činění s novinařinou, podle Kremlu byl muž chycen přímo při činu. Deník obvinění odmítl.