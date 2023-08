Kamenné obchody vs. e-shopy: Co určuje, kde spotřebitelé nakoupí? Lákají zejména digitální kupony

Česká republika jako ráj e-shopů

E-commerce se v České republice daří – dokazují to statistiky – na trhu je e-shopů už téměř 51 tisíc, a jejich roční obrat dosahuje více než sto miliard korun, což činí 13,5 % z celkového maloobchodního trhu v Česku. To představuje meziroční nárůst o 2,3 %.

Další internetové obchody přitom přibývají a roste i celkový podíl e-commerce na české maloobchodním trhu. Nárůst rozšířenosti elektronického obchodování ukazuje na větší příklon k nakupování online za poslední roky.

Internetoví prodejci lákají zákazníky na slevové kupony a promo kódy

Čím více však čeští zákazníci nakupují v e-shopech, tím více si vybírají, kde utratí své peníze. Konkurence je veliká a prodejci tak musí o zákazníky bojovat, a to nejrůznějšími způsoby, přičemž mezi hlavní z nich slevové kupony a promo kódy.

Na slevové kupony s promo kódy si zvyknuli i spotřebitelé, podle expertů na digitální kupony z platformy promo-codes.cz, hledá stále více zákazníků slevy do svých oblíbených obchodů, porovnává akční nabídky a o jejich nákupu nakonec rozhodně právě skutečnost, zda mohou uplatnit některý z promo kódů či využít slevový kupon.

Platforma zaznamenala 12 % nárůst návštěvnosti svých stránek s digitálními kupony do českých i zahraničních e-shopů, přičemž největší zájem byl o slevy na oblečení, obuv a elektroniku. Ze statistik dále vyplývá, že slevové kupony stále častěji využívají i spotřebitelé, kteří hledají výhodnou nabídku na nákup potravin, léků nebo drogerie.

Češi čím dám častěji přes internet nakupují i služby, konvenuje jim pohodlnost, s jakou lze službu sjednat online. I v těchto případech však spotřebitelé sází na slevy – obecně je velký zájem o slevové kódy Skylink: https://promo-codes.cz/slevove-kody/skylink na výhodnější sjednání internetové či satelitní televize. V žebříčku oblíbenosti jsou však stále na předních místech slevy na spotřební elektroniku a oblečení. Návštěvníci slevových stránek v posledním měsíci nejvíce využívali slevové kupony JRC: https://promo-codes.cz/slevove-kody/jrc na výhodnější nákup elektronických zařízení a pak také slevové kupony na nákup módy a doplňků u předních prodejců, jako je Zalando, About You nebo Zoot.

Podle nedávno provedeného průzkumu odborníků z Promo-Codes mezi nejčastější návštěvníky slevové platformy patří věková skupina 20 až 30 let. To potvrzuje i aktuální trendy v oblasti e-commerce – preference nakupování online oproti nakupování v kamenných obchodech má s věkem klesající tendenci. Senioři a věková kategorie 50 až 60 let se mnohem méně často obracejí k online nakupování než mileniálové a příslušníci generace X.

Mění se i celý proces nakupování. V dnešní době mnoho nákupů zahrnuje jak digitální, tak fyzické prohlížení zboží – nákup často začíná online průzkumem, po kterém následuje návštěva obchodu za účelem nákupu, nebo naopak nákup může začít tím, že si zákazník produkt prohlédne v obchodě, ale nákup provede online.

Zákazníci mají vyšší očekávání a větší nároky na nakupování online než kdykoli předtím

Dva hlavní požadavky elektronického obchodu? Nakupující samozřejmě zajímá cena. Ale pohodlí je těsně na druhém místě – a je to tak správně, protože nakupování online znamená, že je nabídka zboží téměř nekonečná a porovnávání cen probíhá v reálném čase.

Co dalšího však spotřebitelé zohledňují při svém rozhodování o online nakupování? Průzkum provedený odborníky z Promo-Codes říká, že je to:

doprava zdarma,

bezplatné vrácení zboží,

udržitelnost.

Obchodníci, kteří nabízejí dopravu a vrácení zboží zdarma – a to z dostupných míst, kde se snižují náklady na odevzdání zboží, působí na své zákazníky dojmem, že jsou více orientováni na hodnoty a zákazníky. To platí zejména pro vracení výrobků. Někteří prodejci začali tuto službu zpoplatňovat a jsou ochotni při tom přijít o zákazníky, ale tato filozofie může být z dlouhodobého hlediska škodlivá. Nakupující chtějí utrácet peníze u obchodníků, u kterých cítí, že sdílejí jejich hodnoty a starají se o potřeby svých zákazníků.