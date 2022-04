Čeká vás rekonstrukce? Pomůžeme vám najít skutečně dobré řemeslníky

Chcete se pustit do rekonstrukce? Sehnat si vhodné spolupracovníky je dnes velký problém. Řemeslníci jsou nedostupní a pokud už nějaké najdete, často bývají nezkušení, předražení nebo se vás snaží jen obrat o peníze. Nemusí to tak ale být vždy, i poctiví řemeslníci existují, jen je třeba vědět, kde hledat.

Začněte na internetu

Pokud se jedná o firmu nebo živnostníka, který se oboru již nějakou dobu věnuje, není výjimkou, že si vytvoří web stránky, kde své služby prezentuje. Tím budete mít práci jednodušší. Najdete na ně snadno kontakt ve vyhledávači a můžete si třeba i prohlédnout ukázky jejich prací. Někdy se ale budete muset k výsledku trochu proklikat – to, co najdete na prvních stránkách, bývají často sponzorované odkazy, které nemusí být vždy tou nejlepší volbou.

Zaměřte se na reference

Je jasné, že spíše se vyplatí věřit zkušenostem skutečných zákazníků než jakékoliv reklamě. Pokud máte přímé reference od známého nebo najdete na internetu pozitivní hodnocení, je dobrá šance, že ani vy nebudete zklamaní. Vybranou společnost nebo živnostníka si proto vždy pečlivě ověřte a poptejte se i po známých, zda s ním nemají nějakou zkušenost. Ujistěte se, že zvolená firma umí také to, co budete potřebovat. Při rekonstrukci bytů se často dělá i akustická izolace, ale není mnoho řemeslníků, kteří nabízí akustickou pěnu a umí s ní i pracovat. V takovém případě pak budete muset hledat ještě dalšího specialistu.

Jak komunikuje?

Někoho jste vybrali a napsali mu i zprávu. Podle této interakce se dá také hodně poznat. Klíčové je především to, aby komunikace byla snadná, slušná a srozumitelná. Pokud už na začátku máte problémy s tím, že řemeslník neodpovídá, nereaguje na dotazy apod., nelze čekat, že se to po uzavření smlouvy změní. Pokud tedy chcete mít rekonstrukci v pohodě, sledujte i tyto drobné ukazatele, které mohou hodně napovědět. Když jde o rekonstrukci vaší střechy nad hlavou, je samozřejmě třeba mít vyšší nároky, než když hledáte jen nějaké pracovníky, kteří vám dodají pily na dřevo nebo vám něco dovezou či odvezou. Tady je třeba vědět, že si sednete i po lidské stránce a zvládnete se bez potíží na všem domluvit.

Živnostenské oprávnění a smlouva

Máte zvoleného dodavatele? Ověřte si, že disponuje tou správnou živností. Někteří řemeslníci berou totiž své odvětví hodně široce, ale ve skutečnosti nemají potřebné oprávnění k provádění některých úkonů. Možná vám dovezou septiky nebo mají nábytkové kování, které se vám líbí, ale ve skutečnosti neumí postavit ani dvě cihly na sebe. To je třeba vždy ověřit nahlédnutím do živnostenského rejstříku.

Stejně klíčové jako odbornost je také uzavření smlouvy o dílo. Tato smlouva totiž chrání jak vás, tak i dodavatele. Bývá v ní uvedena například cena a způsob platby, termín dokončení, ale také záruční podmínky a možnosti reklamace.

Je hotovo? Nezapomeňte na předávací protokol

Jakmile jsou práce dokončeny, vše si pečlivě prohlédněte a až poté podepište předávací protokol. A pokud snad objevíte nějaké nedostatky, všechny je velmi pečlivě do protokolu zapište a žádejte jejich odstranění, případně nějakou slevu nebo jiné vyrovnání. Bohužel na to majitelé často zapomenou nebo se spokojí jen s vágním slibem, který jim dali řemeslníci. Po ukončení prací je už ale nikdy neuvidí a dost často ani svoje peníze. Dokazovat pak zpětně, jak vše proběhlo nebo neproběhlo, bývá často nemožné a řemeslníci to dobře vědí.

Jste spokojeni? Podělte se o zkušenost

Pokud jste byli s prací spokojeni a vše proběhlo dle plánu, nebojte se o tom říct dál. Klidně napište recenzi na internetu nebo doporučte známým. Díky tomu se o dobrých řemeslnících dozvědí i jiní lidé a skutečně kvalifikovaní lidé dostanou práci.