Důkladná příprava na dovolenou autem se vyplatí. Na co vše myslet?

Připravte svůj vůz

Vyrážíte-li na dovolenou vlastním autem, jako tisíce jiných Čechů, rozhodně se vyplatí věnovat pozornost už přípravě automobilu. Mohlo by totiž snadno dojít k tomu, že přehlédnete drobnost, která vás nakonec bude stát spoustu času, peněz, nervů i úsilí. Raději tedy odhalte potenciální problémy už doma, ještě než vyrazíte. V prvé řadě je to samozřejmě kontrola technické způsobilosti vozidla, jako:

Doplnění provozních kapalin

Ideálně kontrola v servisu

Pokud si na kontrolu svého vozu netroufáte sami, nechte v servisu zkontrolovat všechny důležité mechanické díly, zejména pak podvozek, motor atd. Myslete ale také na svůj vlastní komfort při cestování, a tak se vyplatí třeba koupit potahy do auta. Může se to zdát jako drobnost, ale před cestou je potřeba sbalit spoustu věcí, které si berete s sebou. Takové potahy vám potom mohou posloužit nejen pro zvýšení vašeho vlastního komfortu, ale také jako ochrana čalounění vozu před různými předměty a nákladem, který do automobilu umístíte.

Během dovolené vás může překvapit také celá řada nečekaných situací. Zejména jsou to rozdílné zákony o provozu na pozemních komunikacích, kdy se můžete snadno dostat do problémů, aniž by to bylo úmyslné. Typickým příkladem jsou rychlostní limity, kdy v různých zemích se bohužel právě na turisty často zaměřují. V podstatě je tak využíváno určité neznalosti místních poměrů. Tady se velmi hodí vybrat antiradar, který vás upozorní na měřené úseky. Není to o tom, že byste s antiradarem museli úmyslně porušovat předpisy, ale pojedete více v klidu a nebudete muset mít takový strach z pokuty, které v zahraničí mohou být pro našince velmi vysoké.

Volba místa

Už máte představu, kam vyrazíte? Pokud ještě ne, tak vězte, že volba místa je při dovolené často to nejdůležitější. Pokud vyberete správně, také vaše dovolená bude veselejší. Mnoho lidí letos na dovolenou nepojede nikam daleko, zejména v kombinaci se současnou situací okolo pandemie, a tak se rozhodnou pro dovolenou v tuzemsku nebo u nejbližších sousedů. A právě letošní dovolená může být skvělá pro zkoumání krás Slovenska. Co třeba takové Nízké tatry? Dovolenou vám může zpříjemnit pobyt v hotelu Liptov, kterým je legendární Björnsonka. Využít můžete ubytování v rámci hlavní chaty, ale k dispozici jsou také unikátní lesní apartmány nebo Villa či hostel. V zimě jste ubytováni přímo na sjezdovce, v létě potom můžete využít rozličných turistických a cyklistických tras v okolí a prozkoumávat třeba místní jeskyně.

Nezapomeňte na vybavení

Zejména pokud vyrážíte na dovolenou s dětmi, určitě jim můžete vylepšit zážitek díky nejrůznějším technickým vymoženostem. Rozhodně se vyplatí vzít si třeba turistické dalekohledy k pozorování krajiny a přírody, které přinesou o to intenzivnější zážitek z vašeho výletu. Pro velké i malé turisty jsou velmi oblíbené dalekohledy:

Kompaktních rozměrů

Dětské

Větší děti už mohou mít klasický dalekohled pro dospělé, ale menším dětem rozhodně pořiďte dětský model, aby se jim dobře držel. Pro malé dítě by totiž větší přístroj mohl být zbytečně těžký. Nejen při držení, ale také při nošení.

Dobré oblečení je základ

Není to ale zdaleka jen technická výbava. Dobře vybaveni byste měli být vy sami. Zejména pokud vyrážíte do hor. Určitě vám budou užitečné mikiny s kapucí, které vás za žádného počasí nenechají na holičkách. Doplnit je můžete o další teplé oblečení, které se na horách vždy hodí.