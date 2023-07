Ledvické uhlí je oblíbenou volbou pro domácnosti. Zjistěte proč

Severočeské hnědé uhlí

Hnědé ledvické uhlí se získává povrchovou těžbou v podhůří Krušných hor. Jeho stáří je zhruba 20 milionů let. Obsahuje do 70 % uhlíku a výhřevnost okolo 17,6 MJ/kg. Jedná se o nízkosirnaté uhlí s podílem do 0,77 %. Setkáte se s jeho druhým obchodním názvem bílinské uhlí. Jde o stejnou surovinu, jen je pojmenované podle vedlejší obce.

Které uhlí je nejlepší?

Často se lidé ptají, zda je lepší preferovat mostecké nebo ledvické uhlí. Tato otázka vychází z blízkosti jejich nalezišť. Uhlí z Mostu má vyšší výhřevnost, ale zanechává za sebou větší množství popela. Na druhou stranu, uhlí z Ledvic má nižší výhřevnost, což znamená, že není tak častá potřeba vyprazdňovat popelník.

Proto není možné říci, které pevné palivo z blízkých velkolomů je lepší. Vždy záleží na osobních preferencích a potřebách topného zařízení. U obou využijete těch nejlepších vlastností ve váš prospěch.

Jaké jsou nejprodávanější velikosti ledvického uhlí?

Pro automatické kotle je jednou z nejdůležitějších vlastností objem popela a výhřevnost. Uhlí Ledvice ořech 2 pro tento typ topeniště skvělou surovinou, protože disponuje podobnými vlastnostmi jako dřevěné peletky. Tyto dva materiály lze zaměnit ve speciálních hybridních automatech. Oblíbenosti u majitelů klasických a krbových kamen či kotlů se těší také uhlí Ledvice ořech 1. Opět je to díky nízké frekvenci vynášení odpadu.

Pytlované ledvické uhlí pro váš komfort

Hlavní výhodou pytlovaného ledvického uhlí je úspora vašeho času a fyzické námahy. Je mnohem jednodušší přeskládat pytle o standardizované váze než přesypávat hořlavou horninu lopatou. Váš sklad paliv zůstane čistý. Snadná manipulace s balením pokračuje i při přenášení ke kotli. Zbavíte se velkých oblaků prachu při přikládání. Hlavně u automatů oceníte, že zabalené ledvické uhlí přesypáváte přímo do násypky.

Kde mají v prodeji nejen ledvické uhlí?

Potřebujete si koupit ledvické uhlí? E-shop Optimtop.cz nabízí pevná paliva pro všechny typy kotlů a kamen. Hnědé a černé uhlí si můžete zakoupit pytlované po 25 kg a uložené na paletách. Potřebujete se před nákupem poradit? Na infolince vám jsou k dispozici ochotní odborníci. Doprava až před váš dům je po celé České republice zdarma.