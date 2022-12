Musk hledá nového šéfa Twitteru. Lidé rozhodli, aby odešel

Nedělní finále Francie - Argentina na fotbalovém mistrovství světa v Kataru si na ČT a TV Nova nenechalo ujít dohromady 1,73 milionu diváků starších čtyř let. Byla to téměř polovina všech, kteří měli v tu chvíli puštěnou televizi. Na ČT se stalo utkání s 1,31 milionu lidí nejsledovanějším pořadem neděle a zároveň šlo o druhý nejsledovanější přenos fotbalu od roku 2006. Na TV Nova si stejný zápas nenechalo ujít dalších 420.000 diváků starších čtyř let. Vyplývá to z informací televizí.