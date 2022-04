Češi domácí nabíjení elektroaut neřeší, je pro ně údajně drahé

V České republice je registrováno přes 8,5 tisíce elektroaut. Dojezd těchto vozů někteří výrobci hodnotí vysoko nad 400 km pro městský provoz, který ale v zimě může být jen okolo 150 km. „Uživatelé elektroaut tak musejí mnohem více než řidiči vozů s konvenčními motory řešit „tankování“, v tomto případě tedy nabíjení. Zatím je v republice jen necelých 1 500 veřejných dobíjecích stanic. V porovnání s přibližně čtyřmi tisíci čerpacích stanic je to rozhodně nedostačující,“ uvádí Leoš Kabát, specialista na elektromobilitu společnosti Schneider Electric.

Nabíjet elektroauta nemáme kde, a zatím to ani neřešíme

Přitom právě veřejné dobíjecí stanice jsou podle aktuálního průzkumu Schneider Electric hlavním způsobem, jakým Češi svá elektroauta nabíjejí, popřípadě by nabíjeli, pokud by si ho pořídili. Využívá, nebo by je využívalo, 26 % respondentů. Dalších 20 % se spokojí s běžnou zásuvkou nebo zásuvkou se zesíleným příkonem. „Drtivá většina respondentů ale nemá možnost elektroauto nabíjet a vlastně by jeho nabíjení ani neřešila. Oproti západní Evropě zatím elektroauta zkrátka pro české řidiče nejsou tématem,“ upřesňuje Kabát. Podle něj ale do budoucna jistě budou. Od října totiž platí novela stavební vyhlášky, která zpřístupní domácí nabíjení elektroaut. Podle ní musí mít každá novostavba povinnou instalaci rozvodů pro nabíječky. A od konce minulého roku stát rozšířil podporu v rámci programu Nová zelená úsporám o nabíjecí stanice pro rodinné a bytové domy. Osobní nabíjecí stanice jsou tak volbou zatím jen pro 7 % řidičů.

Nabíjecí stanice jsou prý drahé

Hlavním důvodem, proč si Češi domácí elektronabíječku neinstalovali, ani by o tom při pořízení elektroauta neuvažovali, je cena. Příliš drahé se zdají 27 % řidičů. A kolik stojí? Podle odhadů respondentů průzkumu nejčastěji do 6 400 Kč, myslí si to 34 % z nich. Nejméně často pak tipují cenu mezi 19 a 25,5 tisíci korun, jen ve 12 % případů. Nad 25,5 tisíce korun jiodhaduje 21 % respondentů. „Tyto výsledky velmi ilustrují naprosto zkreslené představy o elektromobilitě. Elektroauta jsou drahá, tudíž musí být drahé vše kolem nich. Pokud se ale zeptáte, kolik to tedy je, slyšíte velmi nízké částky. Nabíječka stojí od 15 tisíc korun. Ani tak to ale v porovnání s úsporami, které stále elektromobilita přináší, drahé není. Za tuto částku pořídíte v dnešní době asi 350 litrů benzinu, to je mimo covidovou dobu asi polovina průměrné roční spotřeby vozu se spalovacím motorem,“ vypočítává Leoš Kabát. Cena za 100 kilometrů jízdy elektromobilem při domácím nabíjení pak vyjde asi na 85 korun, to samé u benzinového pohonu vyjde dnes třeba na 3,5násobek. Druhým důvodem pro nepořízení domácí elektronabíječky je s 22 % odpovědí víra, že stačí běžná zásuvka. „Zásuvka je určitě řešení, má to ovšem jisté nevýhody. Tou hlavní je doba nabíjení, více než 20 hodin. Tu mohou specializované nabíječky zkrátit až na pouhou desetinu. Navíc je domácí nabíjení i levnější než u veřejných nabíječek,“ uzavírá Leoš Kabát ze Schneider Electric.

Co vše elektronabíječky umějí oproti běžné zásuvce

Nabíjecí stanice

Nabíjecí stanice primárně nabízí bezpečnost – bezpečnost pro uživatele, pro elektromobil a pro vnitřní infrastrukturu domu. Stanice nabíjí elektroauto okolo 2 až 4 hodin. Snadno se instaluje a nabízí i určitý komfort pro uživatele v případě použití nabíjecí stanice s integrovaným kabelem. Dále nabíjecí stanice přináší snadné řešení problému s dostupným výkonem pro nabíjení. Pro vlastníky fotovoltaických elektráren dovoluje chytré využití energie z fotovoltaických panelů. Pro vlastníky chytrých domů dává možnost integrace do systémů zajišťující řízení budovy. Pro lokality s malým dostupným výkonem umožňuje dynamické řízení nabíjení elektromobilu zohledňující aktuální odběr budovy.

Běžná domovní zásuvka

Běžná domovní zásuvka není stavěná na trvalý odběr, který představuje elektromobil a doba nabíjení je větší než 20 hodin. Většina uživatelů navíc používá prodlužovací kabel, který snese menší zatížení než představuje elektromobil. Následně může dojít k poškození zařízení nebo požáru. Elektrická instalace musí v tomto případě odpovídat normám a platným předpisům. Z pohledu běžného spotřebitele může být nabíjení přes domovní zásuvku nebezpečné.