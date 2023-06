S příjmy vychází snadno téměř polovina domácností, druhá polovina je na tom výrazně hůře

Do Evropské unie chtělo v roce 2003 vstoupit 77 procent oprávněných voličů. Od té doby popularita členství klesá a stojí za tím několik faktorů. Podle společnosti STEM to v letech 2015 a 2016 byla například migrační krize, mezi lety 2010 a 2011 pak krize ekonomická. Olej do ohně však nejvíce přilévá dezinformační scéna. Tvrzení alternativních médií jdou často za hranice morálky.