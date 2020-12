Facebook obvinil firmu Apple z potlačování hospodářské soutěže

Jádrem sporu mezi Facebookem a Applem je chystaná změna nastavení soukromí v iOS 14, který je na trhu od září. Aktualizace podle Reuters omezí schopnost aplikací shromažďovat data z telefonů, která mohou posloužit pro cílení reklamy. Podle dřívějšího prohlášení Applu bude sběr dat možný, jen když dá uživatel souhlas se sledováním "napříč aplikacemi a webovými stránkami jiných společností".

Facebook nyní tvrdí, že platforma Applu pro personalizaci reklamy bude mít při schvalování sběru dat výjimku. Kromě příspěvku na firemním blogu dnes kritizoval plán svého konkurenta i v celostránkových reklamách v The New York Times, The Wall Street Journal a dalších celostátních denících.

"Apple se chová antikonkurenčně, když používá svou kontrolu nad (databází aplikací) App Store, aby podpořil svůj hospodářský výsledek na úkor tvůrců (aplikací) a drobných podniků. Tečka," řekl reportérům jeden z viceprezidentů Facebooku Dan Levy.

Na firemním webu Levy napsal, že Facebook nadále zkoumá způsoby, jak by mohl na vývoj reagovat. Před novináři zároveň uvedl, že jeho firma by se novými pravidly řídila a uživatelům své aplikace by žádost o povolení sběru dat zobrazovala. "Nemáme na výběr, chceme-li, aby byla naše aplikace dostupná v App Store," citoval jej Reuters.

Agentura AP napsala, že Apple obvinění odmítl komentovat. Podobným stížnostem přitom dlouhodobě čelí i Facebook, proti kterému za údajné porušování pravidel hospodářské soutěže před týdnem vznesly žalobu americká Federální obchodní komise (FTC) a skupina amerických států v čele s New Yorkem. Podle tamní generální prokurátorky Letitie Jamesové Facebook "používal svou monopolní sílu, aby rozdrtil menší rivaly a potlačil konkurenci, a to vše na úkor běžných uživatelů".